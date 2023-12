Angri: Muore il gattino Leone, vittima di una crudeltà inaudita

Angri è sconvolta da un atto di indicibile crudeltà che ha portato alla morte del piccolo Leone, un innocente gattino scuoiato vivo e abbandonato in strada. La triste notizia è stata confermata dai volontari del canile di Cava dei Tirreni, che avevano prontamente soccorso il felino agonizzante, affidandolo alle cure dell’ambulatorio veterinario dell’Asl di Cava.

L’intera comunità locale è scossa e indignata di fronte a un atto così barbaro, privo di qualsiasi forma di compassione e umanità. Il gattino Leone, vittima di una violenza inaudita inflitta da ignoti, ha lottato coraggiosamente per la sua vita, ma le ferite insostenibili hanno purtroppo avuto la meglio.

L’Associazione Volontari del Soccorso ha avviato una collaborazione con le autorità competenti per portare alla luce i responsabili di questo vile atto di maltrattamento animale. La comunità di Angri si è unita nel condannare fermamente l’atto e ha mostrato un forte sostegno nella ricerca di giustizia per Leone.

L’episodio ha scatenato una serie di reazioni indignate sui social media, con cittadini, associazioni animaliste e semplici individui che chiedono una legislazione più rigorosa contro i maltrattamenti agli animali e una maggiore sensibilizzazione pubblica sulla tutela degli esseri viventi indifesi.

Il ricordo di Leone, la cui vita è stata spezzata in modo così tragico, rimarrà come un monito sulla necessità di proteggere e difendere gli animali contro ogni forma di maltrattamento. La speranza è che la caccia all’assassino porti a una rapida identificazione e condanna, inviando un chiaro messaggio che tali atti disumani non saranno tollerati nella nostra società.