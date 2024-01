Angelo Antonio D’Agostino onorato da Chiara Cacace alla X Edizione del Premio Binews. Video

Nella suggestiva cornice della X edizione del Premio Binews, svoltasi di recente, il talentuoso Angelo Antonio D’Agostino è stato onorato e premiato da Chiara Cacace, conferendo al suo impegno e alla sua eccellenza un riconoscimento di alto livello.

Il Premio Binews, noto per celebrare le eccellenze e i talenti che contribuiscono in modo significativo alla comunità locale, ha visto emergere Angelo Antonio D’Agostino come una figura di spicco meritevole di riconoscimento. La premiazione è stata resa ancora più significativa dalla consegna del premio da parte di Chiara Cacace, personalità di grande rilevanza che ha contribuito alla riuscita dell’evento.

Angelo Antonio D’Agostino, con il suo impegno e le sue realizzazioni, ha catturato l’attenzione della giuria del Premio Binews, dimostrando una dedizione straordinaria alla sua arte e alla sua comunità. La sua presenza alla decima edizione del premio è stata un momento di festa e di celebrazione, in cui il suo talento è stato applaudito e riconosciuto da una platea apprezzativa. In allegato il video della premiazione.