Andrea Festa a Canale Italia: «Fiducia e trasparenza sono il cuore del mercato immobiliare»

Mungano del Cardinale – Il mercato immobiliare, le nuove esigenze delle famiglie e il valore della trasparenza nel rapporto con il cliente. Sono questi i temi affrontati da Andrea Festa, consulente immobiliare di Capital House, ospite del programma Storytime di Radio Canale Italia, dove ha raccontato il proprio percorso professionale e la visione che oggi guida il suo lavoro.

Nel corso dell’intervista, Festa ha ripercorso gli inizi della sua esperienza nel settore, nata grazie all’incontro con un professionista che è diventato per lui un punto di riferimento.

«Ho iniziato questo percorso ispirandomi a un consulente immobiliare della mia zona. Ancora oggi rappresenta per me un modello professionale e umano. Mi ha trasmesso entusiasmo, passione e la voglia di crescere. Il mio obiettivo è riuscire, un giorno, a essere per altri giovani ciò che lui è stato per me», ha raccontato.

Un mestiere, quello del consulente immobiliare, che va ben oltre la semplice compravendita di una casa. Dietro ogni operazione, ha spiegato Festa, esiste un lavoro complesso fatto di verifiche documentali, controlli urbanistici e catastali, accertamenti ipotecari e valutazioni tecniche indispensabili per garantire sicurezza e serenità a chi acquista e a chi vende.

Durante l’intervista si è parlato anche dell’andamento del mercato immobiliare. Secondo il consulente di Capital House, la domanda si concentra sempre di più sugli immobili di recente costruzione o completamente ristrutturati, soprattutto se dotati di terrazzi, giardini o altri spazi esterni. Una tendenza che riflette le nuove esigenze delle famiglie e rende fondamentale una valutazione corretta dell’immobile, affidata a professionisti che conoscano approfonditamente il territorio.

Ma il passaggio più significativo dell’intervista riguarda il rapporto con il cliente, che Andrea Festa considera il vero fondamento della professione.

«La fiducia si costruisce dicendo sempre la verità. Un cliente percepisce immediatamente se gli viene nascosto qualcosa. Essere trasparenti significa instaurare un rapporto destinato a durare nel tempo. La correttezza è il valore più importante del nostro lavoro», ha sottolineato.

Un messaggio che mette al centro non soltanto la competenza tecnica, ma anche l’etica professionale. In un mercato sempre più competitivo, dove la scelta di acquistare o vendere un immobile rappresenta spesso una delle decisioni più importanti nella vita di una famiglia, preparazione, chiarezza e affidabilità diventano elementi imprescindibili.

L’intervista a Canale Italia ha rappresentato l’occasione per approfondire i principali temi legati al settore immobiliare, offrendo ai telespettatori uno sguardo concreto sul lavoro quotidiano di un consulente che punta a costruire il proprio percorso professionale mettendo al primo posto la fiducia delle persone.