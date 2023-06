AMOS PARTENIO A CERVINARA: continua la prevenzione in rosa con le visite gratuite

Continua la prevenzione in rosa di Amos Partenio che ieri, domenica 4 giugno, ha fatto tappa a Cervinara.

Presso l’Istituto “F. De Sanctis” sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite effettuate dagli specialisti: il senologo Dott. Carlo lannace, l’ecografista Dott. Michele Capozzi, il ginecologo Dott. Francesco Starace, la neurologa Dott.ssa Gina Mazzariello, la psicologa Dott.ssa Federica Bottillo.

Tantissime le persone che hanno partecipato all’iniziativa, che si ripete ormai da anni nel comune di Cervinara grazie alla volontà della sindaca, e nostra cara amica, Caterina Lengua. Per questo i ringraziamenti dell’Amos Partenio vanno alla prima cittadina e all’amministrazione comunale, per la collaborazione e il supporto che riservano alla nostra associazione e al dottor Carlo Iannace.

Grazie come sempre ai medici per la loro disponibilità e professionalità, e a tutti coloro che continuano a partecipare numerosi agli ambulatori dedicati alla prevenzione. Un ringraziamento speciale a tutte le volontarie, in particolare all’associazione “Pulcino d’Oro”, che ha provveduto ad addobbare i locali per una calorosa accoglienza in rosa.

Si ringraziano, inoltre, la dirigente scolastica dell’Istituto “F. De Sanctis”, Antonia Marro, e il personale scolastico, per aver messo a disposizione i locali della struttura.

In occasione del pomeriggio dedicato alla prevenzione, sono state donate le t-shirt della Nona Camminata Rosa che si terrà il prossimo 17 settembre, quando ci ritroveremo ancora una volta a camminare insieme per la vita. Il pensiero di tutte le donne in rosa presenti, e non solo, non poteva non andare a Giulia Tramontano e al suo bambino mai nato, per i quali è stato osservato un momento di raccoglimento e riflessione, e sono stati distribuiti i fiocchi rosa della prevenzione con una perlina nera in segno di lutto.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione, le date sono disponibili sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.