Aminea Winery dà il via ai wine tour in vendemmia_Castelvetere sul Calore (AV)

Il momento più atteso è arrivato. Le giornate si sono rinfrescate lasciando il passo all’autunno e l’Irpinia, in questo periodo dell’anno, regala profumi, sapori e colori unici. Aminea Winery a Castelvetere sul Calore (AV), prosegue con gli eventi a tema nella propria cantina, inaugurando la stagione con un appuntamento speciale. Ad aprire le danze: la “Festa della Vendemmia” il 25 settembre, una giornata dedicata alla raccolta dell’uva, con la suggestiva pigiatura a piedi scalzi, accompagnata (per questa unica data) dalla tarantella montemaranese. Solo per questo appuntamento speciale, inoltre è previsto l’American Barbecue, un momento unico anche per i bambini che potranno divertirsi con un intrattenimento pensato ad hoc. L’arrivo è alle ore 10.00 con la colazione del contadino, a seguire un giro per i vigneti dove si parteciperà attivamente alla raccolta dell’uva e saranno svelati tutti i segreti della vigna. Dopo la pigiatura delle uve a piedi scalzi nei tini di legno al ritmo della Tarantella Montemaranese, per i più curiosi è previsto un piccolo percorso in cantina alla scoperta delle tecniche di vinificazione, per poi dare il via all’ American Barbecue che ammicca alla tradizione USA di grigliare la carne all’aperto, sul prato ed in compagnia di tante persone, che Aminea porta in Irpinia creando un connubio tra due culture. Il menu: mandorle e cubetti di mortadella affumicata con granella di pistacchi, antipasto servito in accompagnamento con una falanghina frizzante Donna Francè; poi sfiziosi Twist al bacon, ovvero grissini intrecciati con bacon croccante e bruschetta con caciocavallo irpino. Lo stile barbecue darà il meglio di sé con il panino al pulled pork e hasselback, una ricetta a base di patate con intagli ripieni di scamorza e bacon servito con Monsignore Irpinia Aglianico DOC 2019, un vino dall’incredibile struttura che darà continuità ai sapori della carne. Per finire il tiramisù al bicchiere, servito con Spumante rosè Donna Laura. Il costo è di 55 € per gli adulti e 25 € per i bambini.

Questo evento farà d’apripista alla stagione di eventi che si svolgeranno tutti i week end di ottobre con il format “Cantine Aperte in Vendemmia” in collaborazione con Movimento Turismo del Vino. Si ripropongono quindi i tour in vigna con raccolta dell’uva, pigiatura a piedi scalzi e degustazioni in cantina. Fiore all’occhiello gli “Chic nic” sul terrazzo di Cantina Aminea con degustazione dell’ Irpinia Aglianico 2019 Monsignore, accompagnato da un tagliere con prodotti tipici irpini: Prosciutto, soppressata, pancetta, mortadella a cubetti con granella di pistacchi, spedino con mozzarella, pomodori, pane e basilico, pecorino, formaggio al tartufo, formaggio alle vinacce, miele e confetture biologiche, pomodori secchi, olive, melanzane sott’olio, fagioli quarantini, bruschetta con caciocavallo irpino, l’ucciolo con verdure e/o salumi, e come dessert il Tiramisù al bicchiere servito con spumante Donna Laura. Il costo è di 35 € per gli adulti e 20 € per i bambini.

Per tutti gli appuntamenti è previsto il menu bambino. La prenotazione è obbligatoria.