Altavilla Irpina (AV)- L’ I.C. Caruso saluta autorità e genitori all’insegna dello sport.

Il 4 e il 5 giugno il campo sportivo comunale “Federico Capone”- recentemente migliorato e adeguato- di Altavilla Irpina ha ospitato le manifestazioni conclusive dell’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cosimo Caruso”. Il 4 giugno si sono esibiti con canti e balli gli alunni delle scuole primarie dei plessi di Altavilla, Pietrastornina e Grottolella di fronte alle autorità civili e religiose dei comuni coinvolti. Alle celebrazioni hanno partecipato anche soggetti con disabilità, a sottolineare la capacità aggregante ed inclusiva delle attività sportive. La manifestazione è proseguita anche il cinque giugno con le attività conclusive della scuola secondaria di primo grado, che hanno visto sfidarsi in un avvincente torneo calcistico quattro squadre: Altavilla A, Altavilla B, Pietrastornina e Grottolella, poi risultata vincitrice. Soddisfatti l’assessorato alla pubblica istruzione di Altavilla e le autorità scolastiche: “L’ I.C. Caruso ha manifestato e attestato oggi un grande valore in cui credere: lo sport è la più grande forma di aggregazione e di inclusione, capace di abbattere le diversità intese non come un limite ma come specialità”.

Andrea Squittieri