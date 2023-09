Altavilla Irpina (AV)- “Canto per una valle” a teatro sabato 14 ottobre

Sabato 14 ottobre 2023, alle ore 18:00, il Teatro Comunale “A. Sardone” di Altavilla ospiterà la rappresentazione teatrale a sfondo ambientalista “Canto per una valle” (ingresso gratuito). La kermesse teatrale, dal grande impatto patetico, sarà incentrata sui temi cari alla Media Valle del Sabato e votata alla sensibilizzazione dello spettatore riguardo ad essi. La manifestazione assume, in quanto esempio di “teatro civile”, il carattere di nuovo linguaggio di denuncia delle problematiche che attanagliano le zone interne. Quattro gli atti, ciascuno relativo ad un elemento naturale-Aria, Acqua, Fuoco e Terra- legati tra loro dall’invisibile filo rosso della cultura e delle tradizioni vallive. “Canto per un valle”, basato su un soggetto di Ranieri Popoli, sarà interpretato da Paolo De Vito su basi di Angelo Luciano e Cesare Carpenito. Presenta Roberto Vetrone. (Andrea Squittieri)