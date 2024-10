ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 4 Ottobre 2024

S. FRANCESCO D’ASSISI

Settimana n. 40

Giorni dall’inizio dell’anno: 278/88

A Roma il sole sorge alle 06:11 e tramonta alle 17:45 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:27 e tramonta alle 17:56 (ora solare)

Luna: 7.43 (lev.) 18.19 (tram.)

Proverbio del giorno:

Caldo ottobre fa freddo febbraio.

Aforisma del giorno:

Per la felicità non occorre che l’uomo possieda beni terreni in sovrabbondanza; basta averne una modesta quantità, giacché la vita di quaggiù è veramente una misera cosa. (T. da Kempis)