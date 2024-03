ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 9 Marzo 2024

S. FRANCESCA R.

—————————-



Settimana n. 10

Giorni dall’inizio dell’anno: 69/297

A Roma il sole sorge alle 06:31 e tramonta alle 18:10 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 18:21 (ora solare)

Luna: 6.17 (lev.) 17.08 (tram.)

Proverbio del giorno:

Marzo pazzerello, esce il sole e porta l’ombrello.

Aforisma del giorno:

Vedi quanto sei ancora lontano dal vero amore e dalla umiltà di chi non sa adirarsi e indignarsi con alcuno, fuor che con se stesso. Non è grande merito stare con persone buone e miti; è cosa, questa, che fa naturalmente piacere a tutti, e nella quale tutti troviamo facile contentezza, giacché amiamo di più quelli che ci danno ragione. E’ invece grande virtù, e lodevole comportamento, degno di un uomo, riuscire a vivere in pace con le persone dure e cattive, che si comportano senza correttezza e non hanno condiscendenza verso di noi. (T. da Kempis)