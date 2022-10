ALMANACCO DEL GIORNO.Sabato, 29 Ottobre 2022

S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO

—————————-



Settimana n. 43

Giorni dall’inizio dell’anno: 302/63

A Roma il sole sorge alle 06:40 e tramonta alle 17:08 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:59 e tramonta alle 17:13 (ora solare)

Luna: 11.22 (lev.) 20.01 (tram.)

Perigeo lunare alle ore 15 – distanza: km. 368.293.

Proverbio del giorno:

È meglio viver da massai che da prodighi

Aforisma del giorno:

Non vedo alcuna qualità così agevole da fingere come la devozione, se non vi si conformano i costumi e la vita: la sua essenza è astrusa e occulta; le apparenze, facili e pompose. (M. de Montaigne)