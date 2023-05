ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 20 Maggio 2023

S. BERNARDINO DA S.

Settimana n. 20

Giorni dall’inizio dell’anno: 140/225

A Roma il sole sorge alle 04:46 e tramonta alle 19:27 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:46 e tramonta alle 19:52 (ora solare)

Luna: 4.58 (lev.) 20.45 (tram.)

Proverbio del giorno:

Il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino.

Aforisma del giorno:

Grande saggezza, non essere precipitosi nell’agire e, d’altra parte, non restare ostinatamente alle nostre prime impressioni. Grande saggezza, perciò, non andare dietro a ogni discorso della gente e non spargere subito all’orecchio di altri quanto abbiamo udito e creduto. (T. da Kempis)