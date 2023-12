ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 25 Dicembre 2023

NATALE DEL SIGNORE

—————————-



Settimana n. 52

Giorni dall’inizio dell’anno: 359/6

A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 16:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:43 (ora solare)

Luna: 6.17 (tram.) 15.07 (lev.)

Proverbio del giorno:

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.

Aforisma del giorno:

Gli infanti, i fanciulli, i pazzi non temono la morte; e allora è proprio vergognoso che la ragione non sia in grado di darci quella serenità interiore a cui porta l’assenza di raziocinio. (Seneca)