Allerta meteo gialla in Campania: temporali in corso, attenzione fino a domani

È attualmente in corso l’allerta meteo di livello giallo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. L’avviso, scattato dal pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, resterà valido fino alle ore 15:00 di domani, domenica 9 novembre.

Già nelle ultime ore si sono registrati rovesci e intensificazioni della copertura nuvolosa, con fenomeni localizzati soprattutto lungo la fascia costiera e nelle zone più esposte ai venti di componente orientale. Secondo il Centro Funzionale regionale, nelle prossime ore potranno verificarsi ulteriori precipitazioni intermittenti, anche a carattere di temporale.

Zone interessate

L’allerta riguarda in particolare le seguenti aree:

• Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

• Zona 3: Penisola Sorrentina-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

• Zona 5: Tusciano e Alto Sele

• Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento

• Zona 8: Basso Cilento

Rischi e criticità previste

Si segnala la possibilità di rischio idrogeologico localizzato, con:

• allagamenti in aree basse o maggiormente urbanizzate

• rigonfiamenti dei corsi d’acqua minori

• ruscellamenti e colate superficiali lungo le strade

• caduta di massi e possibili movimenti franosi nelle zone collinari

Indicazioni ai Comuni e alla popolazione

La Protezione Civile ricorda ai Comuni interessati l’obbligo di:

• mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali)

• monitorare i punti critici del territorio

• prestare attenzione a sottopassi, alvei e aree esposte

Ai cittadini si raccomanda prudenza negli spostamenti, evitando zone a rischio e prestando attenzione alle comunicazioni ufficiali.

La Sala Operativa Regionale resta attiva H24 per il monitoraggio della situazione.