Allerta meteo gialla in Campania: temporali in corso, attenzione fino a domani

È attualmente in corso l’allerta meteo di livello giallo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. L’avviso, scattato dal pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, resterà valido fino alle ore 15:00 di domani, domenica 9 novembre.
Già nelle ultime ore si sono registrati rovesci e intensificazioni della copertura nuvolosa, con fenomeni localizzati soprattutto lungo la fascia costiera e nelle zone più esposte ai venti di componente orientale. Secondo il Centro Funzionale regionale, nelle prossime ore potranno verificarsi ulteriori precipitazioni intermittenti, anche a carattere di temporale.
Zone interessate
L’allerta riguarda in particolare le seguenti aree:
• Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana
• Zona 3: Penisola Sorrentina-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
• Zona 5: Tusciano e Alto Sele
• Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento
• Zona 8: Basso Cilento
Rischi e criticità previste
Si segnala la possibilità di rischio idrogeologico localizzato, con:
• allagamenti in aree basse o maggiormente urbanizzate
• rigonfiamenti dei corsi d’acqua minori
• ruscellamenti e colate superficiali lungo le strade
• caduta di massi e possibili movimenti franosi nelle zone collinari
Indicazioni ai Comuni e alla popolazione
La Protezione Civile ricorda ai Comuni interessati l’obbligo di:
• mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali)
• monitorare i punti critici del territorio
• prestare attenzione a sottopassi, alvei e aree esposte
Ai cittadini si raccomanda prudenza negli spostamenti, evitando zone a rischio e prestando attenzione alle comunicazioni ufficiali.
La Sala Operativa Regionale resta attiva H24 per il monitoraggio della situazione.