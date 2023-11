Alla Biblioteca comunale di Caivano “Stelio Maria Martini” incontro con l’autore Giuseppe Bianco

Il giorno 17 novembre 2023 alle ore 18:00 presso la Biblioteca comunale di Caivano “Stelio Maria Martini” avverrà l’incontro con l’autore Giuseppe Bianco per presentare il suo nuovo lavoro editoriale intitolato “Piccoli particolari-on myWay“. Alla presentazione interverranno: la moderatrice Maria Pina Bervicato, la giornalista Antonietta Sorrentino, Bogdan Scinteie in veste di lettore.

Giuseppe Bianco, scrittore con oltre una ventennale esperienza letteraria, ha raccolto numerosissimi premi in giro per l’Italia e ha alle spalle una numerosa serie di pubblicazioni sia di romanzi che di racconti: oltre ad averepartecipazioni a pubblicazioni insieme ad altri autori è stato anche responsabile per molti anni della casa editrice Albus edizioni con la quale ha pubblicato ulteriori lavori. Quest’ultimo lavoro intitolato “Piccoli particolari-on my way“, Giuseppe vuole raccontare a modo suo vicende di vita vissuta con protagonisti tanto diversi tra di loro, con trascorsi esperienziali che rappresentano in modo comico, tragicomico, o drammatico le prismatiche emozioni che possono travolgerci durante il corso della propria esistenza… Emozioni forti, storie di speranza e di rassegnazione, di remissione o di riscatto, persone che potremmo incrociare nella nostra vita quotidiana con le loro diversità e con le loro originalità.