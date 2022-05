Agropoli più pulita, le parole di Maria Cuono

La giornalista Maria Cuono direttrice di Newspage Allinfo, scrittrice e docente di materie umanistiche presso l’Istituto Vico De Vivo di Agropoli spinta da rapporti amichevoli ha deciso di scendere in campo a sostegno del candidato a Sindaco Elvira Serra nella lista Agropoli nel Cuore in prossimità delle elezioni amministrative.

“Insegno materie umanistiche presso l’Istituto Vico De Vivo di Agropoli. Mi sono sempre messa a disposizione dei colleghi, alunni e genitori assumendo un atteggiamento cordiale nei loro confronti. Ho instaurato sin dall’inizio un rapporto di fiducia con i miei alunni. Li ho sempre incoraggiati facendoli sentire importanti e utili alla società. Sono tante le difficoltà che incontreranno una volta usciti dalla scuola. Ma una cosa è certa sapranno sempre su chi contare, su chi appoggiarsi nei momenti di sfiducia perché chi li ha sempre amati e protetti non volterà mai loro le spalle e sarà per sempre un punto di riferimento a cui poter dare affidamento”.

La nota giornalista cilentana vanta più di venti anni di esperienza nel mondo della comunicazione e dichiara” Nel 2003 collaboro a pieno ritmo con Il Salernitano, quotidiano di Salerno e Provincia dove intervisto in modo particolare candidati al Consiglio Comunale e Provinciale. Ciò mi permette di iscrivermi all’Albo dei Giornalisti della Regione Campania.

Giornalista pubblicista dal 2005, collaboro anche con le testate Cronache del Mezzogiorno, la Città.

Nel 2006, la grande passione per lo spettacolo mi porta a collaborare con grinta e entusiasmo con Teatro.org (oggi Teatro.it), il Portale del Teatro Italiano, di cui sono redattrice su Salerno e Provincia. Curo, inoltre, per la stessa testata, la rubrica Giovani Promesse nel Mondo dello Spettacolo Italiano. Sempre per Teatro.org e le riviste annesse (Al Cinema.org, Alla Radio.org, etc), intervisto molti personaggi del mondo dello spettacolo, fra i quali: Carlo Giuffré, Luigi De Filippo, Sebastiano Somma, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Isa Danieli, Daniela Poggi, Ivana Monti, Bianca Guaccero, Carmen Giardina (solo per citarne alcuni).

Scrivo anche su BlogSalerno e su diversi portali telematici e collaboro a pieno ritmo con diverse emittenti radiofoniche.

Sono direttrice responsabile di “Newspage Allinfo”, quotidiano di Attualità, Cultura e Spettacolo. Tantissimi gli editoriali e le interviste realizzate sulla presente testata. Cito: Carmen Gardina, Luisa Corna, Marcello Cirillo e Luca Manfredi.

Impegnata, attualmente ad un progetto innovativo, che mi vede alla gestione della Web Agency Maria Cuono Communication promuovo diversi eventi sul web. Fra i tanti cito: Io, Fabrizio e il Ciocorì, regia di Carmen Giardina allo Spazio Rossellini di Roma e il tour Ascoltami di Manuela Villa al Teatro Sistina di Roma.

A maggio 2013, la Casa Editrice Kimerik pubblica: “Verso l’orizzonte”, una silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini che riscuote un notevole successo di critica.

Fra i personaggi del mondo dello spettacolo c’è anche Luisa Corna che si complimenta per la bella iniziativa e mi scrive: “Devo confessarti che io sono un’amante di poesie e apprezzo molto l’animo nobile di chi sa catturare le proprie emozioni e trasmetterle agli altri attraverso l’arte della scrittura”. Il 2 giugno 2019 un grave lutto mi colpisce profondamente: la perdita di mia madre. Per tale ragione maturo l’idea di dedicarle un libro. Nasce così a giugno 2020 il mio secondo libro dal titolo: “L’Arte dell’incontro”. Interviste ai personaggi dello Spettacolo, Edizioni L’Argolibro di Agropoli, con i preziosi interventi di Luisa Corna e Carmen Giardina. Ciò vuol essere anche un omaggio a tutti gli artisti che a causa del Covid 19 hanno attraversato e stanno attraversando tuttora momenti di grandi difficoltà”.

“Ho sempre dato il mio supporto a persone anziane – continua Maria Cuono – e diversamente abili attraverso opere di volontariato, borse lavoro organizzate dal Comune di Agropoli, progetti di assistenza ad opera del PIANO SOCIALE di Zona. Ho lavorato anche in qualità di Educatore nelle scuole supportando i docenti di sostegno attraverso progetti nati ad opera del Comune di Castellabate. Che ben vengono tantissime iniziative anche nella nostra Agropoli. Questa è una delle altre ragioni che mi hanno fatto accarezzare l’idea di scendere in campo in prossimità delle elezioni comunicali nella lista Agropoli nel cuore a sostegno del candidato a Sindaco Elvira Serra“.

Conclude così Maria Cuono “Ho tantissime idee da realizzare sia nel sociale che nel mondo dello spettacolo. Ci sono tantissimi giovani talenti usciti dalla scuola di Amici 2002. Si potrebbe offrire loro nuove opportunità lavorative perché rappresentano il FUTURO!!! Abbiamo ad Agropoli una bellissima realtà: lo stadio Guariglia. Uno stadio, che a parer mio, andrebbe sfruttato alla meglio anche per la MUSICA DAL VIVO, dando la possibilità ai lavoratori del mondo dello spettacolo di lavorare anche ad Agropoli. Non dimentichiamo che i nostri amici artisti sono stati per tanto tempo senza lavoro a causa della pandemia. Una categoria che è stata sempre bistrattata dalle Istituzioni. Si potrebbero inserire più spettacoli teatrali nel cartellone e proiettare più filmati. Abbiamo un Cine Teatro? Benissimo. Facciamolo funzionare al meglio. Mi posso permettere di parlare di tutto questo in quanto opero da tantissimo tempo ormai nel mondo della comunicazione. Sono stata a contatto con tantissime celebrità che mi hanno sottolineata più volte la propria sofferenza dal punto di vista lavorativo.

Vogliamo parlare di turismo? Perfetto!! La prima cosa da fare è pensare a mantenere vivibile questa bellissima città sia per chi ci risiede e per chi viene a villeggiare. Insomma una Agropoli più pulita: spiagge, immondizia, fiume (queste le tre parole chiavi a cui bisogna rivolgere maggiore attenzione prima di poter parlare di turismo)”.

