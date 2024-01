A SAVIANO INIZIO DEL CARNEVALE 2024

Il via al magico Carnevale Savianese è avvenuto il 17 Gennaio 2024, in collaborazione con l’Isis ”Medici” di Ottaviano, settore Alberghiero, l’Ist. Montalcini –– Ferraris di Saviano settore Moda e dell’I.C. “A.Ciccone”di Saviano con la Street Band, e i vari eventi programmati: Il Corteo Storico della “Repubblica di Masaniello” e il Fucarone di S.Antuono: La sfilata, del Corteo Storico, organizzatadall’ Associazione Arci-Masaniello, si è sviluppata con circa 80 figuranti in costume d’epoca spagnola ed ha percorso le strade principali del paese. Durante il percorso del corteo c’è stata anche l’esibizione degli sbandieratori e vari comitati con gli stendardi. La comitiva, partita dalla sede ufficiale dell’Associazione in Via degli Orti, è giunta a via Miccoli i (parcheggio della Scuola Elementare) dove era stata preparata, dai Comitato AGM Prodution e Capocaccia una catasta di legna per un grandissimo falò. Qui, dopo l’esibizione dei sbandieratori, dei mangiafuoco e laBenedizione augurale di Don Paolino Franzese, parroco della Chiesa dell’immacolata, ha avuto inizio la Cerimonia Ufficiale dell’Accensione del Fucarone. in onore di Sant’Antonio Abate, che secondo la tradizione popolare è considerato come buono auspicio per il futuro ad una vita migliore e attiva del paese. Sono intervenuti alla Cerimonia con i saluti e gli auguri di buon Carnevale 2024 la Madrina Anna Manzo, i rappresentanti del Consiglio Comunale di Saviano, il Presidente della Fondazione Carnevale Pasquale Napolitano, il Sindaco di Saviano Dott. Vincenzo Simonelli, gli Onorevoli Dott.ri Giovanni Mensorio e Francesco Iovino e i Presidi dell’Isis di Ottaviano Dott.Vincenzo Falco e dell’Ist.”Montalcini- Ferraris” Dott Domenico.Ciccone. Ai numerosi cittadini accorsi è stato offerto dai Comitati un ricco e gustoso banchetto gastronomico preparato dagli alunni dell’Isis di Ottaviano settore alberghiero, che è stato molto gradito dal pubblico presente ed ha entusiasmato la magica serata. (Pasquale Iannucci)