A Roma il consiglio nazionale di Noi Moderati, la Campania risponde presente

È in programma domani mattina nella capitale, presso il Roma Eventi piazza di Spagna, il consiglio nazionale di Noi Moderati. Quella di domani sarà l’occasione per presentare alcuni dei candidati alle prossime elezioni Europee e sarà presente una folta delegazione proveniente dalle varie province campane. “L’assemblea nazionale di domani è sicuramente un momento importante per presentare alcuni dei candidati alle prossime elezioni Europee, dopo l’accordo raggiunto con Forza Italia – ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati Pino Bicchielli – È per me motivo di orgoglio sapere che sarà presente una importante delegazione proveniente dalla Campania. Il nostro partito sta crescendo molto, soprattutto nel salernitano ed è pronto ad affrontare le amministrative nei grandi comuni al voto di ciascuna provincia campana”.