A Montefredane la presentazione del libro di Assunta Panza LUX

Giovedì 14 luglio 2022, alle ore 18.30, presso lo splendido belvedere del Castello Caracciolo di Montefredane, presentazione di “Lux (nova et vetera)”, raccolta di poesie di Assunta Sànzari Panza. Con l’autrice, saranno presenti il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, lo scrittore e critico letterario, Gualberto Alvino, la docente e presidente della sezione di Avellino dell’Archeoclub d’Italia, Ilenia D’oria e il giornalista Nello Fontanella. Modera l’incontro la poetessa Monia Gaita. Assunta Sànzari Panza svolge la professione di docente. Ha pubblicato testi poetici in riviste cartacee e in diversi siti letterari. È membro della giuria del Premio Internazionale Prata. «Questo libro» – spiega l’autrice – «nasce dall’esigenza di esplorare nuovi territori espressivi. Il titolo della silloge rievoca la luce, intesta come desiderio, brama di conoscenza, uscita dal tunnel, ossia da ogni dolore esistenziale. La mia poesia è sempre immagine in movimento, governata da un ritmo spezzato e reso imprevedibile da quello che chiamo sfondamento del verso»

