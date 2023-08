A Contrada (AV) la finale regionale di Miss Italia

Ritorna il grande spettacolo di Miss Italia a Contrada! Quest’anno nella Piazza del Carmine si svolgerà la FINALE REGIONALE, che assegnerà il prestigioso titolo di . Dopo il successo travolgente dell’anno scorso, Miss Italia torna per il secondo anno consecutivo a Contrada e questa volta è ancora più grande e più audace! Il : sarà la serata più glamour dell’anno.

Con grande soddisfazione il Sindaco Pasquale De Santis ha così commentato: “Contrada ospita per il secondo anno il concorso regionale di Miss Italia confermando la sua vocazione di Paese dell’ospitalità e della bellezza. La cornice di Piazza del Carmine esalterà le ragazze che gareggeranno in vista della finale Nazionale. Sono lieto di invitare l’intera Regione Campania a Contrada dove si vive bene e a lungo, per sostenere le miss e trascorrere una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza. Ringrazio tutti coloro che ancora una volta hanno sostenuto questa manifestazione che negli anni diventerà un appuntamento fisso”.