39ª Edizione della Sagra della Castagna a Moschiano: Gusti e Tradizioni Autunnali

Nel cuore dell’autunno, la pittoresca località campana di Moschiano si prepara ad accogliere la 39ª Edizione della Sagra della Castagna, un evento che incanterà i visitatori con le sue prelibatezze locali e le vivaci tradizioni. La piazza principale, Piazza 4 Novembre, si trasformerà in un crogiolo di festività e cultura il Sabato 11 e Domenica 12 Novembre 2023, dando vita a un fine settimana dove il sapore e il divertimento si fondono in una celebrazione della stagione autunnale e dei suoi frutti .

La Sagra della Castagna è una festa che mette in risalto il carattere unico e delizioso delle castagne di Moschiano. Questo frutto autunnale è il protagonista di un ricco menù che offre molto più delle tradizionali caldarroste. Gli chef locali prepareranno prelibatezze dolci e salate a base di castagne, dimostrando la versatilità di questo frutto. Una novità di quest’anno è l’introduzione di piatti a base di funghi porcini, un’aggiunta che arricchisce ulteriormente l’offerta gastronomica.

Per coloro che desiderano portare a casa un pezzo di Moschiano, saranno disponibili bancherelle dedicate ai prodotti artigianali, dove sarà possibile degustare e acquistare creazioni uniche realizzate da artisti e artigiani locali.

La Sagra offre non solo un’esperienza culinaria memorabile ma anche intrattenimento per tutte le età. Ci saranno concerti di musica dal vivo per gli amanti della musica, e attrazioni per i più piccoli, tra cui truccabimbi, mascotte e gonfiabili. Un mercatino dell’artigianato permetterà ai visitatori di scoprire le creazioni artistiche della comunità locale.

Per chi desidera approfondire la cultura e la storia di Moschiano, sono previste visite al Santuario della Carità e ai castagneti locali. Inoltre, sarà possibile osservare il processo di lavorazione delle castagne nella fabbrica del borgo, imparando come questo frutto diventi un’importante risorsa per la comunità.

L’atmosfera di festa e l’ospitalità di Moschiano garantiscono che chiunque partecipi a questa Sagra ritorni a casa con ricordi indelebili e un legame speciale con questo incantevole borgo. La Sagra della Castagna è un’occasione per celebrare l’autunno e le sue delizie, creando connessioni e condividendo momenti speciali con amici e familiari.