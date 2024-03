100 DI QUESTI GIORNI. Mercoglino (AV), Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per Mario Carbone

“Il giorno 20 Marzo 2024, presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Mario Carbone ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

Classe 1999, Mario, residente a Mercogliano, ha coronato i suoi studi discutendo la tesi “A systematic approach to COTS componentes evaluation for use in space applications”, relatore, il ch.mo professore Stefano Riemma.

Al neo-dottore, gli auguri per un futuro radioso, ricco di soddisfazioni, da parte di mamma Angela Cella, papà Giuseppe, il fratello Francesco e la nonna Elvira Caprio”.