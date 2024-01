100 DI QUESTI GIORNI. Avella, è nato Saverio Falco

È con immenso piacere che annunciamo l’arrivo del piccolo Saverio, un raggio di gioia che ha illuminato la vita dei suoi genitori, Andrea Falco e Filomena Bianco di Avella. Il cuore della famiglia si è riempito di amore e felicità con la nascita di questo prezioso neonato.

Saverio è stato accolto con entusiasmo e calore da parte dei suoi orgogliosi nonni, Saverioe ed Enza, e Giovanni e Raffaella. La famiglia si è unita per celebrare la dolce arrivata di questo nuovo membro, creando un legame indissolubile che durerà per sempre.

I genitori, Andrea e Filomena, radianti di felicità, hanno accolto il loro piccolo con amore incondizionato. Ogni pianto, ogni sorriso e ogni piccolo gesto di Saverio è diventato motivo di gioia e meraviglia per la coppia, che si prepara a iniziare un nuovo capitolo ricco di emozioni e avventure.

Gli auguri affettuosi si estendono oltre la famiglia immediata, raggiungendo amici, parenti e conoscenti che condividono la felicità di questo lieto evento. La nascita di un bambino è sempre un motivo di festa e speranza, riempiendo gli ambienti con una luce speciale che riscalda il cuore di chiunque abbia la fortuna di condividere questa gioia.

Il piccolo Saverio, con il suo arrivo, porta con sé una promessa di futuro e un mondo di possibilità. La famiglia Falco-Bianco si prepara a intraprendere questo nuovo viaggio con amore, dedizione e un impegno profondo nel creare un ambiente amorevole e accogliente per il loro prezioso tesoro.

Auguriamo al piccolo Saverio una vita piena di sorprese meravigliose, crescita sana e felicità senza fine. Che il suo percorso sia illuminato dalla luce dell’amore familiare e che ogni giorno porti nuove ragioni per sorridere e ringraziare per il dono della vita.

In questo momento di gioia e celebrazione, la comunità si unisce per inviare gli auguri più sinceri alla famiglia Falco-Bianco, congratulandosi per l’arrivo del piccolo Saverio e augurando a tutta la famiglia anni di amore e felicità insieme. Benvenuto al mondo, piccolo Saverio!