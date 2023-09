IRPINIA. Un nuovo suicidio, giovane 28enne si toglie la vita

Un ragazzo di appena 28 anni è stato trovato cadavere dai suoi genitori all’interno della sua abitazione in contrada Vascavino Pianotaverna ad Ariano Irpino. Il giovane si è tolto la vita impiccandosi. Inutili i tentativi di soccorso. Per il ragazzo era ormai troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per gli accertamenti di propria competenza. La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Cresce l’elenco di suicidi in Irpinia.