GROTTAMNARDA (AV). DA DOMENICA RIPRENDONO LE ATTIVITÀ SOSPESE . DA LUNEDÌ ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA.

Si comunica che da domenica 16 gennaio termina l’effetto dell’Ordinanza n. 2 del 7-gennaio 2022 (valida per il periodo dal 10 al 15 gennaio), emessa per far fronte alle gravi emergenze e situazioni di eccezionale diffusione del contagio da Coronavirus con la sospensione delle attività didattiche in presenza, la chiusura dei luoghi a rischio di assembramenti (mercati, cimitero, parchi ecc.) e la chiusura di palestre, scuole di ballo ed ogni luogo di attività sportiva.

Da domenica 16 gennaio riprendono, pertanto, tutte le attività momentaneamente sospese e quindi da lunedì 17 gennaio riprendono le attività didattiche in presenza. Si precisa che i Giardini De Curtis resteranno chiusi per agevolare i lavori in corso.

L’Amministrazione Comunale, grata per la collaborazione da parte della Comunità tutta, nell’evidenziare una situazione in miglioramento, continua a raccomandare prudenza e rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della salute di tutti i cittadini.

