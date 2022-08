GROTTAMINARDA. PUBBLICA SELEZIONE PER LA CREAZIONE DI UN GRUPPO DI SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per far parte di un “Gruppo di Supporto” all’Amministrazione comunale. Obiettivo individuare da 3 a 7 professionalità in ambiti e materie di competenza dell’ente locale per l’affiancamento alle attività del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Responsabili di Settore e dei Responsabili del Procedimento in riferimento ai rispettivi profili, che svolgano le loro funzioni sotto forma di incarichi a titolo gratuito.

Tra gli aspetti caratterizzanti del programma dell’Amministrazione in carica, si spiega nella premessa dell’avviso pubblico, si rinviene l’esaltazione della fase di “ascolto” delle problematiche della comunità, l’apertura al costante confronto con la società civile, con le parti sociali, con il mondo del lavoro e delle associazioni.

Anche alla luce dell’esperienza acquisita nel breve periodo in cui l’Amministrazione è in carica, emerge che l’attuazione dell’articolato e complesso programma amministrativo richiede, al fine di praticare concretamente le modalità di esercizio testé accennate, forme di supporto al Sindaco ed alla Giunta Comunale, mediante attività di studio ed analisi di approfondimento delle tematiche da cui far scaturire strategie di intervento che tengano conto delle rapide evoluzioni dei contesti fattuali e giuridici che caratterizzano l’epoca presente, con particolare riguardo agli scenari di crisi determinati dalla pandemia ancora in corso e dei riflessi ai livelli locali, sul piano economico e sociale, del conflitto bellico in Europa, nonché delle strategie comunitarie, nazionali e regionali implementate per affrontare tali scenari di crisi. A questo si aggiunga il problema della carenza strutturale e funzionale del personale in dotazione dell’Ente.



Da qui il progetto di mettere in campo un “Gruppo di Supporto” che contribuisca insieme agli organi istituzionali ad intercettare le “domande sociali” del territorio e ad elaborare le risposte da offrire.