GROTTAMINARDA. Nominato il nuovo responsabile dei “servizi finanziari e tributi”.

Con Decreto Sindacale n. 10357 di ieri, 11 ottobre 2022, conferito l’incarico di Responsabile del 2° Settore, “Servizi finanziari e Tributi”, al Dott. Alessandro Filippone.

Il provvedimento in seguito all’Avviso pubblico di selezione del primo agosto 2022, con successiva procedura selettiva, la pubblicazione dell’elenco dei 3 candidati risultati idonei in data 20 settembre e la scelta conclusiva.

48 anni, Dottore Commercialista, nato ad Atripalda e residente a Grottaminarda, Alessandro Filippone, può vantare molteplici esperienze quale revisore dei Conti in vari enti acquisendo specifiche competenze in materia di controllo sia contabile che amministrativo di Enti Pubblici. Attualmente, infatti, svolge le funzioni di componente dell’Organo di Revisione per il Comune di Mugnano di Napoli, la Comunità Montana del Matese, il Comune di Tora e Piccilli e per l’Azienza per le Politiche Sociali dell’Ambito Territoriale A1.

Filippone è stato assunto quale dipendente non di ruolo a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato a partire da oggi, 12 ottobre, con il profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” – Cat. D. P.E. D1 – Responsabile del 2° Settore “Servizi Finanziari e Tributi” con le funzioni di Direzione e gestione del settore; l’incarico avrà una durata di tre anni rinnovabile sino e non oltre il mandato del Sindaco.

«Ringraziando il Responsabile uscente, Rocco Crugnale, per l’ottimo lavoro sin qui svolto a servizio del Comune di Grottaminarda – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – diamo il benvenuto con l’augurio di buon lavoro al neo Dirigente della Ragioneria Alessandro Filippone. Professionista competente dal curriculum vitae di tutto rispetto, persona affabile e disponibile, sono certo che saprà portare avanti un proficuo lavoro nel delicato settore finanziario e dei tributi in una fase di grande incertezza economica per i cittadini in cui le Istituzioni, compreso i Comuni sono tenuti a dare risposte».