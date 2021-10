Ariano Irpino (AV) – Giù dal viadotto: muore un 31enne del posto è successo in Via Maddalena zona Panoramica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’ospedale “Moscati” di Avellino.

Accertamenti in corso.

