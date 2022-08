L’ottava edizione ‘Kult …. Karma oltre la Birra 2022’ a settembre ad Alife

Dall’8 all’12 Settembre 2022 presso il Birrificio Karma in via Marmaruolo – Alife (CE) si rinnova l’appuntamento annuale con “Kult… Karma oltre la Birra 2022”, giunto all’ottava edizione.

L’evento, dal 2015, celebra la Birra Karma accompagnata da proposte food e musica di pregio, rispettando la qualità e le tradizioni del territorio. Molte sono le novità previste per questa ottava edizione: Kult, per la prima volta, avrà un’anima “artistica” ospitando la “Live painting” (strumento per dar vita a concetti, sensazioni, idee) con il giovane artista Francesco Macaro, il “glass painting” e la “Collective sketching” per usare la creatività come legame, grazie alla partecipazione dell’associazione cultura A’nzerta.

La manifestazione vuole essere anche un momento di riflessione e integrazione. Infatti, in collaborazione con le Case Alloggio “Il Gabbiano Jonatan” di Alife e “Residenza Villa Giovanna” di Presenzano è stato realizzato un progetto di “pittura bicchieri” cheverranno utilizzati durante le serate della manifestazione. Inoltre, seguendo la logica della collaborazione, Karma ospiterà importantiBirrifici Italiani associati al Consorzio Birra ArtigianaleItaliana con l’obiettivo di raccontare le loro storie ed avvicinare iproduttori ai consumatori e sostenere così anche i piccoli produttori di birra artigianale italiana.