Welcome Day all’Istituto Superiore “A. Lombardi”: Avvio del Corso ITS Academy “Antonio Bruno” in Valle Caudina

Domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 15:00, presso la sede dell’Istituto Superiore “A. Lombardi” ad Airola (BN), si terrà un evento di grande importanza per la comunità studentesca locale: il “Welcome Day” per la prima classe dell’ITS Academy “Antonio Bruno” in Valle Caudina.

L’incontro è dedicato all’accoglienza e all’orientamento degli studenti selezionati per il corso di “Tecnico superiore per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0”, biennio 2024/26. Questo percorso formativo rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che desiderano specializzarsi nel campo dell’automazione, in linea con le esigenze e le sfide dell’Industria 4.0.

La giornata del Welcome Day si prefigge diversi obiettivi. Innanzitutto, si propone di far conoscere e dare maggiore valore all’esperienza intrapresa dagli studenti, offrendo loro una visione chiara e completa del percorso di studio che li attende. Inoltre, si mira a favorire il rapporto diretto tra i giovani e l’Istituto Superiore, creando un clima di fiducia e collaborazione sin dall’inizio dell’anno scolastico.

Un altro aspetto fondamentale dell’evento è la presentazione del corpo docente e delle aziende coinvolte nel percorso formativo. Questo permetterà agli studenti di entrare in contatto diretto con coloro che li accompagneranno durante il loro percorso di studio e di lavoro, favorendo la creazione di legami significativi e lo sviluppo di competenze professionali.

Infine, durante il Welcome Day saranno fornite tutte le indicazioni utili ad un proficuo e sereno avvio dell’anno scolastico, includendo informazioni pratiche sulle attività didattiche, sui servizi disponibili e sulle opportunità di stage e tirocinio presso le aziende partner.

Si tratta, dunque, di un momento importante per i nuovi studenti dell’ITS Academy “Antonio Bruno” in Valle Caudina, che potranno iniziare il loro percorso formativo con il piede giusto, accompagnati da una solida rete di supporto e da un ambiente accogliente e stimolante.

L’Istituto Superiore “A. Lombardi” e l’ITS Academy “Antonio Bruno” si preparano ad accogliere con entusiasmo i nuovi studenti e a guidarli verso il successo e la realizzazione dei loro sogni professionali.