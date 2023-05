Sottoscrizione Accordo operativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità economica nelle province di Benevento ed Avellino

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, dr. Aldo Policastro, il Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, il Prefetto di Avellino, dr.ssa Paola Spena, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, col. Eugenio Bua, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, col. Salvatore Minale e il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, dr. Girolamo Pettrone, hanno sottoscritto, stamane, presso la sede del Palazzo del Governo di Benevento, l’ “Accordo operativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità economica nelle province di Benevento ed Avellino”.

Obiettivo del documento è quello di garantire il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni nelle attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata mediante l’impiego di procedure operative idonee ad intercettare, tempestivamente, segnali sintomatici di penetrazioni nel circuito economico.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha sottolineato, nella circostanza, che l’intesa costituisce uno strumento efficace, attraverso l’incrocio dei dati delle piattaforme informatiche e la conseguente implementazione dei flussi informativi, a rilevare irregolarità ed anomalie sintomatiche di interferenze illecite, nell’ottica di interventi mirati alla prevenzione e alla repressione di situazioni di illegalità economico-finanziaria.

L’accordo, come hanno evidenziato i Prefetti di Benevento e di Avellino, si propone di conferire ulteriore linfa all’azione di prevenzione dei rischi di infiltrazioni della criminalità e di promozione dell’economia legale, in una fase caratterizzata da ingenti investimenti previsti per la realizzazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza.