OLIMPIADI DEI FORUM 2024 ASSEGNATE AL FORUM DEI GIOVANI DI PIETRELCINA. Al Forum dei Giovani di San Giorgio la Molara l’organizzazione della tappa olimpica

Il Forum dei Giovani di Pietrelcina si aggiudica l’assegnazione dell’edizione 2024 delle Olimpiadi dei Forum Giovanili. La conferma è giunta poche ore fa, quando la commissione Sport e Salute del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento ha affidato all’ organismo giovanile pietrelcinese l’organizzazione dell’evento sportivo fissato per la prossima estate.

La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, nasce come evento itinerante: infatti ogni anno viene assegnato ad un Forum o una coppia di Forum il compito e l’onore di organizzare l’evento, un po’come avviene per le vere Olimpiadi.

Le Olimpiadi dei Forum sono una manifestazione di natura sportiva durante la quale i Forum del territorio campano e non solo gareggiano in una dozzina di discipline al fine di promuovere i valori dello sport, quali aggregazione, divertimento e sano spirito sportivo.

Le Olimpiadi sono anche un momento di confronto, una vera occasione per fare rete tra le varie comunità all’insegna dello sport, inteso come strumento di socializzazione e di aggregazione.

L’ultima edizione delle Olimpiadi tenutasi a Cusano Mutri, ha visto coinvolti più di centocinquanta giovani ragazzi provenienti da tutta la Regione Campania.

L’edizione dei giochi di quest’anno, che si terrà in estate, per la prima volta avrà la novità del Tour Olimpico. Il Forum dei Giovani di San Giorgio la Molara, altro candidato al bando, avrà come consolazione la possibilità di ospitare una tappa del Tour delle Olimpiadi, una sorta di pre evento, dove i ragazzi avranno la possibilità di conoscere meglio l’evento, socializzare e prepararsi per la fase finale di Pietrelcina. Saranno tanti gli eventi che precederanno la fase finale dell’edizione 2024.

Una grande soddisfazione per il Forum dei Giovani di Pietrelcina, come dichiara il suo presidente Simone Crovella ““In qualità di presidente del Forum giovani di Pietrelcina sono molto entusiasta di ospitare questa straordinaria manifestazione emblema di solidarietà, comunione, socialità e aggregazione. Questa deve essere l’ennesima occasione per Pietrelcina di ribadire il ruolo a capitale dell’accoglienza questa volta verso una platea giovanile come mai era avvenuto prima, ed inserirla come centro di ritrovo intergenerazionale”

Il coordinatore del Forum dei Giovani Provinciale di Benevento, nonché fondatore e ideatore dell’evento, Daniele Belmonte, ci parla degli obiettivi di questa nuova edizione: “Per la prima volta l’evento avrà un percorso di avvicinamento, una sorta di percorso olimpico, come avviene per le vere Olimpiadi attraverso anche il passaggio della fiaccola olimpica. Ci saranno più eventi che permetteranno a tutti di conoscere cos’è il mondo delle Olimpiadi dei Forum. Siamo giunti alla nona edizione e questo è motivo di grande orgoglio, mai ci saremmo aspettati un grande successo come questo. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di consolidare la rete tra realtà giovanili, in modo da favorire la socializzazione, l’aggregazione, lo scambio di idee e di progetti tra i tanti ragazzi partecipanti. Ormai l’evento ha assunto una rilevanza ultraregionale e per questa nuova edizione ci aspettiamo un aumento della partecipazione rispetto alle edizioni precedenti. Sarà un piacere collaborare ed essere ospitati dalla cittadinanza di Pietrelcina e San Giorgio la Molara e di tutti i paesi che toccheremo, sono sicuro che sarà un grande evento”.

L’organizzazione olimpica invita tutti i giovani nel restare connessi e aggiornati e tenerci pronti a partecipare a questo splendido evento chiamato OLIMPIADI DEI FORUM!