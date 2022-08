Festival “Benevento Città Spettacolo”, disponibili i titoli d’ingresso

L’Organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” rende noto che a partire dalle ore 11:00 di venerdì 19 agosto saranno disponibili al pubblico gli inviti gratuiti per gli eventi della 43^ edizione ad “Ingresso con invito”.

Saranno disponibili i titoli d’ingresso gratuiti per i seguenti eventi:

La Vacanza : 25 agosto, ore 21:00 – Cortile della Rocca dei Rettori

: 25 agosto, ore 21:00 – Cortile della Rocca dei Rettori Iva Zanicchi, Gargana Tour : 25 agosto, ore 22:30 – Piazza Roma

: 25 agosto, ore 22:30 – Piazza Roma Riccardo Fogli, Che Notte, questa notte… A Mezzanotte : Notte del 27 Agosto, ore 00:30 – Teatro Romano

: Notte del 27 Agosto, ore 00:30 – Teatro Romano Arie, Danze e Sinfonie dell’800, Direttore Leonardo Quadrini : 28 Agosto, ore 18:00 – Teatro Romano

: 28 Agosto, ore 18:00 – Teatro Romano Peppe Fonzo, Sotto la finestra delle donne amate : 30 Agosto, ore 20:30 – Cortile della rocca dei Rettori

: 30 Agosto, ore 20:30 – Cortile della rocca dei Rettori Ricchi e Poveri: 31 Agosto, ore 22:00 – Piazza Risorgimento

Gli inviti potranno essere ritirati gratuitamente (fino ad esaurimento posti disponibili) presso l’Infopoint Città Spettacolo – Ufficio Turistico Aletur Campania (ex EPT) in via Traiano, 3, Benevento, tutti i giorni (dal 19 agosto) nei seguenti orari:

mattina: dalle ore 11:00 alle ore 13:00

pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Sarà possibile ritirare fino ad un massimo di due inviti a persona per evento, ad eccezione del concerto dei “Ricchi e Poveri”, per il quale sarà consentito ritirare fino ad un massimo di 4 inviti per persona.

Si informa, inoltre, che per i NON residenti del Comune di Benevento, sarà possibile effettuare la prenotazione degli inviti. Gli interessati dovranno trasmettere una richiesta via mail all’indirizzo info@cittaspettacolo.it, riportante i seguenti dati: Nome, Cognome, comune di residenza, recapito telefonico ed eventi interessati

Saranno da intendersi accolte solo le richieste che riceveranno conferma a mezzo mail, attraverso cui saranno fornite anche le modalità di ritiro degli inviti prenotati. In caso di mancata risposta la richiesta è da ritenersi non accolta a causa dell’esaurimento di posti disponibili.

Maggiori informazioni su www.cittaspettacolo.it