Attivato il Piano ricerche per la scomparsa di Paolozza Nicola Gerardo

Nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto 2025, la Prefettura di Benevento, nell’ambito delle attività di coordinamento previste dalla legge 203/2012, ha attivato il Piano ricerche persone scomparse per rintracciare il signor Paolozza Nicola Gerardo, residente a Baselice.

L’uomo si è allontanato a piedi dalla propria abitazione alle ore 12:00 di martedì 12 agosto 2025 e da allora non si hanno più notizie. Paolozza è alto 1,70 metri, ha corporatura media e capelli brizzolati e corti.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dal Comandante della Stazione Carabinieri di Baselice, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e del volontariato della Protezione Civile della Regione Campania.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.