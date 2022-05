Al via il Laboratorio di Grafica e Social Media Marketing

Il 31 maggio sarà avviato il corso “Grafica e Social Media MARKETING”. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “OFFICINE CREATIVE” – Intervento “OFFICINA IMPRESA” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzata dalla Sannioirpinia Lab APS – capofila del partenariato – in collaborazione con la “Cyclopes SRL” i cui professionisti metteranno a disposizione dei giovani partecipanti il proprio know-how e le proprie competenze in tema di grafica e social media marketing, per un percorso professionalizzante teso a sostenere l’inserimento lavorativo, l’autoimprenditorialità e la creatività dei giovani Under 35.

Le attività di formazione (per n. 60 h totali) realizzate in seno al Laboratorio “Grafica e Social Media MARKETING” saranno suddiviso in tre moduli: Modulo di Adobe Photoshop; Modulo di Adobe Illustrator; Modulo di Adobe In design.

I partecipanti saranno coinvolti in un percorso innovativo nell’ambito del Digital Marketing e della comunicazione d’impresa con uno specifico utilizzo di Adobe, inoltre il corso approfondirà le

tecniche, gli strumenti e le metriche del social media marketing per una strategia social efficace, volta a rafforzare la brand awareness, portare traffico sul sito, generare lead e creare engagement.

Il laboratorio avrà una durata complessiva di 60 ore, presso i locali della startup innovativa “Cyclopes SRL” in C/da Cancellonica ad Apollosa (BN). Potranno partecipare al laboratorio MAX 25 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni prioritariamente donne (minimo 10), studenti iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado ove in tal caso sarà possibile ottenere il iconoscimento delle ore laboratoriali come attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), previa convenzione con l’Istituto scolastico di provenienza, studenti universitari/laureandi/laureati e infine Giovani NEET disoccupati/inoccupati residenti in Regione Campania.

Per candidarsi è necessario raggiungere il sito di Sannioirpinia LAB APS al seguente link www.sannioirpinialab.org – sezione “NEWS”- e compilare il modulo di domanda di partecipazione, allegandovi:

-Curriculum Vitae aggiornato;

-Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28/05/2022

Per poter prendere parte alle attività è necessario il possesso del Green Pass.

