Lapio (AV): Truffe agli anziani. I Carabinieri danno consigli a messa

Continuano nei comuni dell’Irpinia, gli incontri con i cittadini promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, contro il fenomeno delle truffe agli anziani.

Domenica mattina, al termine della messa presso la chiesa di “Santa Caterina” in Lapio, è salito sul pulpito il Comandante della Stazione Carabinieri di Chiusano di San Domenico il quale, come già molti suoi colleghi prima, ha colto la privilegiata occasione per poter dare alcune utili indicazioni su come difendersi dal ricorrente ed odioso fenomeno delle truffe rivolte soprattutto alla fascia “meno giovane”. Anche stavolta, consigli più che nozioni tecniche, ovvero semplici accorgimenti di carattere pratico per riconoscere il comportamento dei truffatori, con una raccomandazione su tutte: chiamare, sempre, il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, prima di soddisfare richieste di pagamento o far entrare persone sconosciute in casa.

L’incontro, che ha riscosso un grande plauso, sarà replicato anche negli altri comuni della provincia presidiati dall’Arma dei Carabinieri.