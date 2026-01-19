Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino a Volturara Irpina.

Nella serata di ieri, Domenica 18 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel comune di Volturara Irpina, in via Boccaccio 79, con una squadra del Distaccamento di Montella, a seguito di un incendio sviluppatosi da una stufa a pellet all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio di edilizia popolare.

I residenti dell’abitazione interessata, una famiglia composta da due adulti e due bambini, sono riusciti a contenere le fiamme utilizzando estintori a polvere e provvedendo ad arieggiare i locali. Dopo l’estinzione dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e di controllo dei piani superiori, al fine di escludere la presenza di focolai residui o la propagazione di fumi.

Durante tali verifiche è stato accertato che, dalla canna fumaria che attraversava anche l’appartamento sovrastante, i fumi si erano diffusi all’interno dell’abitazione del secondo piano, invadendola completamente. All’interno dell’appartamento si trovava una coppia di adulti che stava dormendo e non si era accorta della situazione di pericolo.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha quindi provveduto a svegliare gli occupanti, a mettere in sicurezza l’area e a effettuare la completa evacuazione dei fumi, verificando le condizioni di salute degli inquilini, che non hanno riportato conseguenze.

Al termine dell’intervento è stato disposto il divieto di utilizzo della stufa e dell’impianto di evacuazione dei fumi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.