Incendio a Bisaccia: Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere le fiamme in due capannoni agricoli

A partire dalle ore 06:30 di oggi, 31 gennaio, è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino per lo spegnimento e la messa in sicurezza di due capannoni adibiti a depositi agricoli, situati in contrada Petrara, nel comune di Bisaccia. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ricevuta la richiesta di soccorso, ha prontamente inviato sul posto la squadra del distaccamento locale, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino e da un escavatore inviato dal Comando di Benevento. All’interno delle strutture si trovano circa quattrocento rotoballe di paglia e fieno, due carrelloni e una cisterna d’acqua. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate lunghe e delicate, a causa del rischio di collasso dei capannoni. Fortunatamente, non sono state registrate persone coinvolte nell’incidente, e i Carabinieri stanno procedendo con i rilievi del caso.