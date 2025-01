Grande Successo per la 25ª Edizione della Giornata Nazionale “Sicuri in Montagna d’Inverno” sull’Altopiano del Laceno

In uno scenario suggestivo, arricchito dalle nevicate dei giorni precedenti, si è svolta ieri sull’Altopiano del Laceno la 25ª edizione della Giornata Nazionale “Sicuri in Montagna d’Inverno”. L’evento, promosso dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dal Club Alpino Italiano (CAI), ha visto una grande partecipazione di appassionati di montagna e di famiglie, tutti uniti dalla volontà di sensibilizzare sul tema della sicurezza in montagna durante la stagione invernale.

La giornata ha avuto come obiettivo principale quello di educare i partecipanti sulle corrette pratiche di sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze in ambienti montani, particolarmente invernali, quando le condizioni meteo possono rapidamente cambiare. Gli esperti del CNSAS hanno messo in campo simulazioni pratiche di soccorso e interventi su neve, insieme a dimostrazioni sull’uso di dispositivi di sicurezza come i dissipatori di valanga e le manovre di primo soccorso.

Durante l’evento, sono stati organizzati anche laboratori informativi e attività didattiche rivolte sia agli adulti che ai più giovani, per insegnare come affrontare le difficoltà delle escursioni invernali in sicurezza. Inoltre, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare esperti del settore e di confrontarsi direttamente con professionisti della sicurezza montana.

Il bel tempo e il paesaggio innevato hanno contribuito a rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente, sottolineando l’importanza di una corretta preparazione prima di affrontare le montagne in inverno. La giornata si è conclusa con un importante messaggio di prevenzione, sottolineando quanto sia fondamentale conoscere e rispettare le regole di sicurezza per godere appieno delle bellezze della montagna invernale, evitando i rischi legati a comportamenti imprudenti.

Questa 25ª edizione ha rappresentato un momento di riflessione sull’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza in montagna, un tema che resta cruciale per chiunque si avventuri in ambienti naturali, soprattutto in condizioni climatiche difficili.