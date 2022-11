A fuoco sull’A16 in località Lacedonia auto in transito

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle ore 04’30 di oggi 11 novembre, è intervenuta sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Lacedonia, al Km. 111, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva contro il guard rail prendendo fuoco. Le due persone a bordo sono rimaste ferite e venivano trasportate dai sanitari del 118 interventi, presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, mettendo anche in sicurezza l’area interessata.