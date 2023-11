Mugnano – I 18 anni di sacerdozio di don Giuseppe Autorino

Un sacerdote è come un padre che ti accoglie, ti ascolta, ti consiglia e don Giuseppe Autorino è tutto questo per i mugnanesi e per i tanti pellegrini che giungono, quotidianamente, nel Santuario di Santa Filomena.

Arrivato in paese giovanissimo, come diacono, entrò subito nel cuore dei fedeli e il 12 novembre 2005, nella Cattedrale di Nola, durante la cerimonia per la sua ordinazione sacerdotale erano tanti i mugnanesi presenti. Da quel giorno, sono trascorsi 18 anni, che sono letteralmente volati e questa sera alle 18.30, la comunità mugnanese parteciperà alla messa di ringraziamento che don Giuseppe celebrerà nel Santuario. A lui giungono gli auguri da parte di tutta la comunità. (L.Carullo)