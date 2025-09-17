Lauro, festa per i 18 anni di Brigida Regalami

Una giornata speciale per Brigida Rega, che oggi, 17 settembre 2025, festeggia il traguardo dei 18 anni circondata dall’affetto della sua famiglia e degli amici.

La giovane, residente nella frazione Ima di Lauro, entra ufficialmente nel mondo degli adulti e riceve gli auguri più sinceri da mamma Mafalda, papà Silvestro e dal fratello Gabriel Pio, che le hanno dedicato un pensiero carico di emozione:

«Cara figlia, oggi entri ufficialmente nel mondo degli adulti. Ti auguriamo un futuro luminoso e pieno di successi, ma non dimenticare di vivere appieno ogni momento con gioia e spensieratezza. Che tu possa avere sempre il coraggio di inseguire i tuoi sogni e la saggezza di fare le scelte giuste. Oggi si chiude un capitolo e se ne apre uno nuovo fatto di sogni, scelte e avventure. Ti auguriamo di viverla con entusiasmo e passione. Buon 18° compleanno!»

Un messaggio che racchiude non solo gli auguri di compleanno, ma anche l’orgoglio e l’amore di una famiglia che accompagna Brigida in questo passaggio così importante della vita.

La comunità di Lauro si stringe intorno a lei per festeggiare questo giorno unico, con l’augurio che i prossimi anni possano portarle gioia, serenità e tante soddisfazioni.

Auguri Brigida, buon diciottesimo compleanno!