Inizio Corso Allieve Finanzieri: Un Onore per Vincenzo Mercadante di Sperone

Siamo lieti di annunciare che martedì inizierà il corso per allieve finanzieri, un’importante tappa nel percorso formativo delle future forze dell’ordine del nostro paese. Tra i partecipanti a questo prestigioso corso, siamo orgogliosi di segnalare Vincenzo Mercadante, residente a Sperone.

Vincenzo Mercadante, già arruolato nell’esercito, si distingue per il suo impegno e dedizione al servizio della nazione. La sua partecipazione al corso rappresenta non solo un onore personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Sperone.

La famiglia augura a Vincenzo e a tutti gli allievi finanzieri un percorso formativo ricco di soddisfazioni e successi, certi che sapranno affrontare con determinazione e professionalità le sfide che li attendono.