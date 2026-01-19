Avella, Giusy D’Avanzo giura come Vice Ispettore della Polizia di Stato

Un traguardo di grande prestigio e motivo di orgoglio per la comunità di Avella. La giovane Giusy D’Avanzo, figlia di Carmine D’Avanzo e Giovanna Pisano, il prossimo 23 gennaio 2026 presterà giuramento come Vice Ispettore della Polizia di Stato, al termine del Diciottesimo Corso di formazione, che si svolgerà a Campobasso.

La cerimonia di giuramento rappresenta il culmine di un percorso impegnativo e altamente selettivo, affrontato con dedizione, sacrificio e senso del dovere. Un passo fondamentale che segna l’ingresso ufficiale della giovane Giusy nei ranghi della Polizia di Stato con il grado di Vice Ispettore, ruolo di grande responsabilità al servizio della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Un momento carico di emozione non solo per la neo Vice Ispettrice, ma anche per la sua famiglia, che ha sostenuto con orgoglio e determinazione questo importante cammino. Alla giovane Giusy giungono già numerosi messaggi di auguri e congratulazioni, segno della stima e dell’affetto della comunità avellese.

Alla famiglia D’Avanzo–Pisano e, in particolare, a Giusy D’Avanzo, i più sentiti auguri per una carriera ricca di soddisfazioni, sempre ispirata ai valori di giustizia, impegno e servizio verso lo Stato.