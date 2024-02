AVELLA. Celebrando il 18º Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di don Riccardo Pecchia: Un Percorso di Vita e Fede

In una giornata solenne e ricca di significato, oggi, domenica 11 febbraio 2024, la comunità festeggia il 18º anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Riccardo Pecchia, figura di spicco nata ad Avella il 12 luglio 1963.

Il percorso di vita di don Riccardo Pecchia è intriso di dedizione all’arte e alla formazione. Dopo aver frequentato l’Istituto Statale d’Arte “P.A. De Luca” di Avellino, dove ha conseguito nel 1981 il Diploma di Maestro d’Arte e nel 1983 il Diploma di Maturità d’Arte Applicata, ha avviato esperienze lavorative nel campo dell’arte e della moda. Queste prime esperienze hanno contribuito a plasmare la sua sensibilità artistica e la sua comprensione profonda del mondo circostante.

La svolta nella sua vita avviene nel 2003, quando don Riccardo decide di intraprendere un percorso di studi teologici presso la Pontificia Università Lateranense della Città del Vaticano, conseguendo il Baccalaureato in Sacra Teologia. Questo momento segna l’inizio di una nuova fase nella sua vocazione, preparandolo a un servizio più profondo alla comunità e alla Chiesa.

Il culmine di questo percorso di dedizione arriva l’11 febbraio 2006, quando don Riccardo Pecchia viene ordinato sacerdote. Da quel momento in avanti, si impegna con zelo e spirito pastorale a guidare la sua comunità, offrendo conforto spirituale e condividendo la sua fede con coloro che lo cercano.

Nel 2010, non soddisfatto della propria crescita spirituale e intellettuale, don Riccardo decide di ampliare le proprie conoscenze e si iscrive a un Master in Architettura e arti per la Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma. Questo ulteriore impegno accademico evidenzia la sua costante ricerca di approfondimento e la volontà di arricchire il suo ministero attraverso la comprensione più approfondita della liturgia.

L’anniversario di oggi è quindi non solo un momento di celebrazione per la comunità di Avella ma anche un’occasione per riflettere sulla dedizione e l’ardente spirito di servizio che don Riccardo Pecchia ha dimostrato nel corso degli anni. La sua storia è un esempio di come la fede, la formazione e l’arte possano convergere in un percorso unico, plasmando un sacerdote che continua a ispirare e guidare la sua comunità con amore e dedizione. Auguri da tutta la redazione di Binews.