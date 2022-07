100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano: Seconda Laurea De Rosa.

ll dott. Antonio De Rosa festeggia oggi la sua Laurea Magistrale in psicologia (LM-51) con un’approfondita tesi sperimentale sul burnout negli ambiti scolastici, universitari e lavorativi.

“Mi congratulo per il carattere indomito e per i brillanti traguardi fin qui ottenuti, nonostante il problematico periodo pandemico, e rivolgo ad Antonio i miei piú affettuosi e fiduciosi auspici per il percorso futuro”, dichiara il prof. Rino De Rosa, padre del dottore.

La redazione di BiNews si associa di buon grado agli auguri ad Antonio, che è anche giornalista-pubblicista, e a sua madre, la nostra Direttrice Responsabile, dott.ssa Benedetta Napolitano.

