100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle (AV), compie 56 anni Giuseppe Picariello.

Festeggia oggi, giovedì 12 ottobre 2023, il 56° compleanno Giuseppe Picariello da Quadrelle.

In questo giorno speciale, vogliamo farti gli auguri più affettuosi per il tuo 56° compleanno! È un traguardo importante che sottolinea una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.

È meraviglioso vedere quanto hai realizzato in questi anni, sempre mettendo la tua famiglia al primo posto e lavorando con dedizione. La tua determinazione e il tuo impegno sono veramente ammirabili.

La tua famiglia è qui per celebrare questo giorno con te. Tua moglie Carla, i tuoi figli Orazio e Antonio ti mandano auguri affettuosi e speciali. Sono sicuri che sei il pilastro della loro vita, e questo compleanno è un’occasione per esprimere tutto l’amore e la gratitudine che provano per te.

Inoltre, vogliamo condividere gli auguri: dal tuo amico Andrea Salvatore Guerriero e di tutto lo staff di Binews