E’ nato oggi per la gioia dei genitori Olimpia Ruggiero e Vincenzo Maccaro il piccolo Carmine. Gli auguri speciali a mamma e papà: “Sarà un amore diverso, Grande come l’universo, che il tempo non potrà toccare. Benvenuto Carmine con amore da Raffaele Ambruosi e Giusy Graziano.

Auguri sinceri anche dalla redazione di Binews.