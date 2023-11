100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, la giovane Stefania Romanini presta giuramento per vice ispettori nella Polizia di Stato

La giovane Stefania Romanini di Mugnano del Cardinale ha prestato giuramento presso il 3^ Corso di Formazione per Vice Ispettori Tecnici del ruolo sanitario della Polizia di Stato, presso la “Caserma Mignogna” di Caserta. Ecco gli auguri speciali da parte della famiglia: “Un augurio immenso con la certezza che possa essere l’inizio di una brillante carriera. Abbiamo sempre creduto in te e nelle tue potenzialità. Splendi sempre, come solo tu sai fare. Ad maiora Vice Ispettore.”

Auguri anche dalla redazione di Binews.