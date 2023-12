100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, laurea in Informatica per Carlo Colizzi

Nella giornata odierna, presso l’Università di Salerno, si è consumato un momento di grande trionfo accademico per il giovane Carlo Colizzi di Baiano. Il brillante studente ha ottenuto la Laurea in Informatica con una valutazione straordinaria, raggiungendo il massimo dei voti, 110/110 con Lode.

La cerimonia di consegna della laurea è stata un’occasione di gioia e celebrazione, non solo per Carlo, ma anche per i familiari e gli amici che vede uno dei propri talenti emergere con brillante successo nel campo dell’informatica.

Carlo Colizzi ha dimostrato una straordinaria dedizione e competenza durante il suo percorso accademico, distinguendosi per la sua passione e impegno nel campo delle scienze informatiche. Il massimo dei voti ottenuto, con l’aggiunta del plauso della lode, è una testimonianza dell’eccezionalità del suo percorso di studi.

Il giovane laureato, oltre ad aver superato con eccellenza gli esami previsti dal corso di laurea, ha anche contribuito attivamente alla vita accademica, partecipando a progetti di ricerca e dimostrando un interesse costante per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Carlo Colizzi, con il suo talento e la sua dedizione, è destinato a lasciare un’impronta significativa nel campo dell’informatica, contribuendo all’innovazione e alla crescita del settore. La comunità di Baiano, la famiglia e gli amici augurano a Carlo un futuro ricco di successi e soddisfazioni, consapevole di aver formato una mente brillante e promettente.