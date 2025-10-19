100 DI QUESTI GIORNI. BAIANO. Buon Compleanno a Rosanna Maietta – 30 anni di gioia e amore!

Oggi, 19 ottobre, la splendida Rosanna Maietta di Baiano festeggia il traguardo dei suoi 30 anni!

Un’età importante, ricca di sogni, esperienze e nuove avventure che la vita saprà ancora regalarle con il suo sorriso inconfondibile.

A farle i più affettuosi auguri di buon compleanno sono con tutto il cuore i genitori, i fratelli e le sorelle, i nipotini e soprattutto la figlia Daniela, che le augura che la vita le sorrida sempre, donandole tanta serenità, amore e felicità.

Tutti insieme le dicono: “Tantissimi auguri Rosanna! Sei la nostra forza e la nostra gioia. Ti vogliamo bene!”

Buon compleanno Rosanna, e che questo nuovo decennio sia solo l’inizio di una vita ancora più luminosa e piena di sogni realizzati!